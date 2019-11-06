“ملف الهجرة”.. تهرّب دولي يزيد الحمل على ليبيا

قال رئيس جمعية الإغاثة والتعاون العالمي جمال المبروك، إن المجتمع الدولي بالكامل تقع على عاتقه أزمة المهاجرين العالقين في ليبيا، مشيراً إلى أن كافة المنظمات العاملة في ليبيا على أزمة الهجرة تتهرب من تحمل المسؤولية حول المهاجرين في ليبيا تاركة ليبيا وحدها.

وأضاف المبروك، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الأربعاء، أن مراكز الإيواء في ليبيا لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المهاجرين وتواجد المهاجرين خارج مراكز الإيواء يعرضهم للخطر بشكل أكبر، فيما تستمر كافة الجهات في التهرب من إيوائهم بحجة عدم وجود دعم كافٍ من المنظمات المانحة.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أعلن الشروع في إقامة سلسلة لقاءات مع ليبيا، لتعديل مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن ملف الهجرة، على أن تشمل خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية