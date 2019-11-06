خبير: التدخل الخارجي يُمهّد الطريق للإرهاب في ليبيا

قال خبير الشؤون العربية المستشار حامد فارس، إن الوضع في ليبيا بات صعبا للغاية خاصة مع زيادة التدخلات الخارجية بسبب أطماعها في ثروات البلاد، مضيفا أن هذه التدخلات سمحت بانتشار الإرهاب في البلاد.

وأشار فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الأربعاء، إلى أن ليبيا باتت على رادار كافة التنظيمات الإرهابية بسبب الفوضى التي نتجت عن الانفلات السياسي والصراع العسكري، بالرغم من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.

ورأى فارس أن “مؤتمر برلين” لن ينجح قبل أن تتم السيطرة على انفلات الوضع في البلاد والسيطرة على انتشار الميليشيات، مضيفاً أنه على الدول المشاركة في مؤتمر برلين المرتقب النظر إلى مصلحة المواطنين الليبيين وأن تعمل عليها قبل أن ترى مصلحتها الخاصة.

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