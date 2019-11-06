وفد من «داخلية الوفاق» يبحث من IBM الأميركية تطوير عمل مصلحة الجوازات

بحث وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مع شركة «آي بي إم» IBM الأميركية العاملة في مجال تقنية المعلومات، سبل تطوير إصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول وإقامة الأجانب في ليبيا.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، تطوير عمل المنظومات الإلكترونية لدى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

ووفق بيان «داخلية الوفاق» اليوم، فإن وفد الوزارة الذي ضم قيادات من «مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومكتب نظم المعلومات بالوزارة ومكتب وزير الداخلية المفوض»، ناقش تطوير العمل التقني في مجال منظومات استخراج جواز سفر، وعدد من المجالات التقنية في كافة مكونات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال التقني.

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