بن سودا تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتدعو لتسليم المطلوبين

عبرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا عن استيائها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في ليبيا.

وأشارت في تقرير حول عمل المحكمة في ليبيا إلى عملية التفجير التي استهدفت البعثة في بنغازي وتصفية عدد من جنود الجيش في غريان وعمليات القصف العشوائي لمطار معيتيقة ومركز المهاجرين بتاجوراء، منوهة إلى تقارير حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الإيواء في ليبيا.

ودعت بن سودا في إحاطتها إلى تسليم الشخصيات المدرجة على قائمة التوقيف لديها، مطالبة الجهات المعنية بتعاون أكبر لتنفيذ مذكرات التوقيف.

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