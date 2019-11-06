فرنسا: الوضع الأمني في ليبيا يهدد جهود السلام

قالت ممثلة فرنسا لدى مجلس الأمن إن الوضع الحالي في ليبيا يهدد جهود السلام لا سيما ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والاتجار بالمهاجرين، داعية الأطراف الليبية للعودة للحوار والمضي قدما لتنفيذ بنود الاتفاقات في باريس وباليرمو وأبوظبي.

وجددت دعم بلادها الكامل للمبعوث الأممي غسان سلامة وخطته في ليبيا ،مشيرة لانخراط فرنسا في الاجتماعات الوزارية وقمة السبع ومؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

كما تطرقت مندوبة فرنسا إلى الجرائم التي شهدتها ليبيا منذ ألفين وأحد عشر ومن بينها جرائم داعش ، داعية جميع الأطراف المحلية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب.

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