المندوب الأمريكي :النزاع الليبي يؤثر على الخدمات ويزيد عدم الاستقرار

قال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن تمديد النزاع في ليبيا سيؤثر على توفير الخدمات وسيزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأكد المندوب الأمريكي أن بلاده تدعم العودة السريعة للحوار السياسي مثنيا على جهود البعثة الأممية والتي قال إنها تتعرض إلى مخاطر عدة في ليبيا ومن بينها التفجير الذي استهدف فريق البعثة في بنغازي

وجدد المندوب الأمريكي الدعوة للعمل على تحسين الوضع الأمني وتعزيز الاصلاحات مؤكدا أن بلاده تدين كافة المخاطر التي يتعرض لها الشعب الليبي.

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