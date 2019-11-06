“الكهرباء” تُنهي صيانة منظومة الغاز بمحطة الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن الانتهاء من أعمال الصيانة لمنظومة الغاز المغذية لمحطة توليد الجبل الغربي الرويس، وقالت إن العمل جار على إعادة ضخ الغاز للمحطة وتشغيل وحدات الإنتاج بها وعودة المحطة لوضعها الطبيعي.

وأعلنت شركة الكهرباء، الثلاثاء، عن اتفاقها مع شركة مليته على تنفيذ أعمال صيانة لمنظومة الغاز المغذية للمحطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة استعدادا للذروة الشتوية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن أعمال صيانة التي بدأت منتصف الليلة الماضية سينتج عنها إيقاف تزويدات الغاز بالمحطة وتوقفها عن العمل لمدة 48 ساعة.

ولفتت الشركة إلى أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى.

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