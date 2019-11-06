السراج يُراجع خطط مكافحة الإرهاب

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء، اجتماعا مع “الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب”، جرى خلاله مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع تطرق للخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، والعمل من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى أن “الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب” يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية، بينها قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.

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