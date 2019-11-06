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تعليم الوفاق تعلن تأجيل إعلان نتائج الشهادة الثانوية و قوائم التنسب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لحكومة الوفاق الوطني عن تأجيل اعلان نتائج الثانوية الدور الثاني لطلبة الداخل، ونتائج الشهادة الاعدادية والثانوية الدور الثاني لطلبة الخارج إلى صباح يوم غدا الخميس.

كما أعلنت وزارة التعليم في بيان مقتضب عن تأجيل إعلان قوائم التنسيب الى صباح الغد الساعة العاشرة صباحا، دون ان توضح الاسباب وراء التأخير.

وكانت الوزارة قد اعلنت أن موعد الاعلان لنتيجة الشهاده الثانويه للدور الثاني بالداخل والخارج وكذلك قوائم تنسيب الطلبة الناجحين بالدور الأول، للكليات الجامعية والتقنية ، سيكون اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019.

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المشهد

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