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النائب عبدالنبي: قطر تحارب الجيش الوطني بأموال الليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، الأربعاء، إن قطر تحارب الجيش الوطني بما تكسبه من بيع نفط الليبيين.

وأوضح عبدالنبي في تصريح لـ”218″، أن شركة “قلينكور” الموجودة في سويسرا تصدر النفط الليبي من حقلي السرير ومسلة، عبر ميناء الحريقة، وهذه الشركة مملوكة لقطر وحصلت على هذا الامتياز منذ قيام ثورة فبراير عام 2011.

وأشار عبدالنبي إلى أنه سعى للحصول على ما يثبت كلامه من المؤسسة الوطنية للنفط والمهندسين إلا أن المعلومات حجبت عنا بحجة أنها موجودة في لندن.

وقال الصالحين عبدالنبي إن الجيش ماضٍ في “تحرير العاصمة” وتوحيد المؤسسات وسيحاسب كل من أجرم في حق الشعب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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