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السراج والمشري يبحثان الأوضاع بمحاور القتال

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إطار التشاور والتنسيق.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن السراج والمشري تناولا تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.

وأضاف البيان أن الطرفين جددا “التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف”، في إشارة للاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس بين الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالنسبة لاختيار ادارة حكومة جديدة ما يخص عمل الوزارات والادارات البلدية – والله عندي مقترح انشاء الله يلبى اذان صاغية –
    يعني او تطبعوا بطاقة العضوية او البطاقة الشخصية للمواطن الليبي بكامل بياناته – تكون حماية للهوية الليبية من التلاعب ويستطيع الليبي استخدامها في اختيار الحكومة عن طريق الاختيار الشعبي – لا اعتقد ان فكرة الصناديق فكرة ناجحة في التصعيد البلديات بل هي فكرك فاشلة بكل المعايير – اعتقد ان الحضور الشخصي هو اهم للأشخاص الذين يختارون الإدارة البلدية ، حتى لا يكون هناك غش او تزوير، ويتم الاجتماع في قاعات للاختيار وحضور المجتمع المدني من المنتخبين سواء معلمين او أطباء او محامين او طلاب او اساتذة او عمال او موظفين للبلدية او المنطقة وتكون عملية ديمقراطية مباشرة ترضى الجميع وامام الجميع – حتى لا يتم الطعن والغاء الانتخاب او انتخاب أشخاص غير مؤهلين للإدارات . وهذا الشيء يجب فعله من البداية …. عملية الصناديق عملية مبهمة وغير مضمونة لاختيار الشعب لإدارة بلدياته …. ويتم فيها التزوير والغش – ولا تنسوا ان الوقت له دور مهم في ادارة البلديات ولا يحتاج للتأجيل او التأخير او الطعن او فرز الأصوات وغيره من الأشياء الغير منطقية . ولصحة كلامي ترى ما يحصل من مظاهرات في العالم والدول العربية بسبب الغش والكذب في عملية الصناديق وعدم اختيار ما اختاره الشعب لإدارة شءون بلاده .وهذه الحقيقة وخلي يضحكوا علينا … المهم تكون أساسنا صحيح ويتماشى مع مجتمعنا الليبي . ليس المهم ان ترضي جميع الناس في الخارج اذا كنت انت راضي عن نفسك وعن بلادك .

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