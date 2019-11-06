السراج والمشري يبحثان الأوضاع بمحاور القتال

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إطار التشاور والتنسيق.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن السراج والمشري تناولا تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.

وأضاف البيان أن الطرفين جددا “التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف”، في إشارة للاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس بين الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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