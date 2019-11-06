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حقل السرير يرفع إنتاجه 400 برميل يومياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج حقل السرير النفطي ارتفع حوالي 400 برميل يومياً بعد إتمام عملية صيانة البئر (ج1-158) ودخوله إلى الإنتاج.

وأضافت “الوطنية للنفط”، في بيان نشرته الأربعاء، أن صيانة هذه البئر تأتي ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذا لبرنامج العمل المستهدف من ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

ولفتت المؤسسة إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تعمل على تنفيذ مستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة، حيث تمت عملية صيانة أول بئر ضمن هذا البرنامج.

وأكد أن معدل إنتاج البئر وصل إلى 772 برميل نفط يومياً، حيث كانت إنتاجية البئر قبل الصيانة في حدود 400 برميل يومياً، أي بنسبة زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 93 بالمئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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