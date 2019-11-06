ميناء بنغازي يستقبل 281 حاوية سيارات استيراد أميركي

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات «كنت شيب جين» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 542 حاوية مواد وسلع مختلفة، منها مواد غذائية وأدوية وملابس ومعدات وآلات، و40 حاوية حليب و33 حاوية غسالات و281 حاوية سيارات استيراد أميركي.

ووفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، دخلت أيضًا السفينة «بيبي لين» الوكيل الملاحي لشركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية، إلى الميناء الرئيسي، وعلى متنها 4750 طنًّا من مادة الإسمنت «أكياس».

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