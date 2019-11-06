ملمحًا أنها تصب لمصلحة حفتر .. صهد لـ “عبدالجليل”: تصريحاتك مزايدة ودعاوى فارغة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد تصريحات رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل الأخيرة بمثابة مزايدة ودعاوى فارغة، قائلاً:” أنت لست متحدثا باسم ملكنا الصالح الطيب سيدي إدريس طيب الله ثراه”.

صهد حمل في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء عبدالجليل وزر ما وصفها بـ”ادعاءات كاذبة” تصب في إطار الحرب النفسية لمؤازرة حروب قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر التي زعم أنها حصدت أرواح الليبيين وهجرتهم من بيوتهم ومدنهم وتركت عشرات الٱلاف معاقين وزرعت الأحقاد والبغض والكراهية ومزقت النسيج الاجتماعي.

صهد أضاف :” أقوالك محاولة بائسة يائسة خبيثة في إطار حرب نفسية مفضوحة تتجنى فيها على سيدي إدريس مؤازرة لمن انقلب على حكمه كانت خطاياك التي ارتكبتها في حق ثورتنا تحسب على أنها سذاجة ودروشة وتغتفر لك على هذا الأساس لكن واضح أن السذاجة بريئة”.

عضو مجلس الدولة طالب رئيس المجلس الانتقالي السابق بالتوقف عن المغالطات وأن يمارس “خطاياه” بعيدا عن الملك إدريس، مختتماً منشوره بالقول:” فأنت لا تعرفه ولا تنتمي إليه”.

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