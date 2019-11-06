إجراء امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد بمديرية أمن بني وليد

نظمت مديرية الأمن في بني وليد، اليوم الأربعاء، امتحانات الترقية الخاصة بضباط الصف والأفراد التابعين للمديرية، التي أقيمت بشقيها النظري بمقر كلية الهندسة الإلكترونية بالمدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد فإن امتحانات الترقية تقدم لها نحو 150 من ضباط الصف والأفراد العاملين بالمديرية، الذين يستحقون الترقية لهذا العام.

وجاءت امتحانات الترقية تنفيذا لقرار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالخصوص، تحت إشراف اللجنة العليا لامتحانات الترقية وعدد من الضباط وضباط الصف التابعين لوزارة الداخلية، في حكومة الوفاق.

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