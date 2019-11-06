باشاغا ونورلاند يناقشان الوضع في طرابلس

أخبار ليبيا24

اجتمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الوضع الراهن في طرابلس.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية والمرتزقة في ليبيا وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن مُعارضتها للتدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدة أنها تلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، كما سبق لها أن أكدت استعدادها لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي.

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