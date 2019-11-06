ختام دورة مأموري الضبط القضائي لموظفين بالهيئة العامة للبيئة

أخبار ليبيا24

اختتمت اليوم الأربعاء في بنغازي دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين للهيئة العامة للبيئة، حيث تركزت الدورة على القانون الخاص بحماية وتحسين البيئة.

وحضر حفل ختام الدورة فايز أمنيسي رئيس الهيئة العامة للبيئة المكلف بالحكومة المؤقتة ومندوب عن وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان ومدير المدرسة الفنية التابعة لإدارة التدريب، المقدم ناجي حماد.

وألقى أمنيسي، كلمة شكر لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة التدريب، حيث أكد أن هذه الدورة تأتي بهدف رفع كفاءة العاملين بالهيئة بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق القانون الخاص بالبيئة من أجل الحد من التعديات على البيئة.

وأكد، أمنيسيي، على أنه سيكون هناك تعاون مستقبلي بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية.

بدوره أثنى مدير إدارة التدريب موظفي الهيئة الذين أنهوا الدورة التدريبية، مؤكدًا على تعاون وزارة الداخلية مع الهيئة من أجل تطوير كفاءة الموظفين والتعاون المستقبلي.

وفي ختام الحفل جرى تسليم شهادات اتمام الدورة وبطاقات تعريف مأموري الضبط القضائي للمتدربين.

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