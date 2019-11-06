أميركا قلقة من “التدخل الخارجي والمرتزقة” في ليبيا

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا مساء الأربعاء، عن لقاء جمع السفير ريتشارد نورلاند بوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، في تونس، وذلك بعد أن كشف مصدر لـ218 أن الوزير وصل إلى تونس في وقت سابق من اليوم مع مجموعة أمنية.

وقالت السفارة الأميركية في بيان إن نورلاند وباشاغا ناقشا الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس، فيما أعرب السفير عن قلق الولايات المتحدة بشأن تصاعد تورط جهات حكومية خارجية ومرتزقة في ليبيا، والأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين.

بدورها نشرت “داخلية الوفاق” نفس بيان السفارة وأضافت أن اللقاء حضره أيضا القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس.

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