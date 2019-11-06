أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليوم

فيما يلي أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من مدينة بنغازي اليوم تعليقاً على اخر التطورات في معركة طرابلس.
المسماري: السراج ذهب إلى زوارة لطلب الدعم بالمقاتلين لكنهم رفضوا.
المسماري: أسامة جويلي طلب من السراج 100 مليون لتأمين عناصر قتالية جديدة.
المسماري: انسحابات كبيرة في صفوف مجموعات تابعة للجويلي في العزيزية والزاوية.
المسماري: الكثير من مقاتلي قوة الردع جندتهم تحت وطأة الخوف من بطشها.
المسماري: طرابلس ومصراته تحت نيران القوات الجوية الليبية.
المسماري: ضرباتنا الجوية وتحركاتنا البرية تسير وفق خطة مقسمة إلى مراحل وفقا لقواعد الاشتباك لضمان حياة المدنيين والمنشآت.
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