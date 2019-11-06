اخبار ليبيا الان

أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من مدينة بنغازي اليوم تعليقاً على اخر التطورات في معركة طرابلس.
المسماري: السراج ذهب إلى زوارة لطلب الدعم بالمقاتلين لكنهم رفضوا.

المسماري: أسامة جويلي طلب من السراج 100 مليون لتأمين عناصر قتالية جديدة.

المسماري: انسحابات كبيرة في صفوف مجموعات تابعة للجويلي في العزيزية والزاوية.

المسماري: الكثير من مقاتلي قوة الردع جندتهم تحت وطأة الخوف من بطشها.

المسماري: طرابلس ومصراته تحت نيران القوات الجوية الليبية.

المسماري: ضرباتنا الجوية وتحركاتنا البرية تسير وفق خطة مقسمة إلى مراحل وفقا لقواعد الاشتباك لضمان حياة المدنيين والمنشآت.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك