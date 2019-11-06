الحويج: بعد “عملية طرابلس” سيقرر الليبيون مصيرهم

تصدرت العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني في طرابلس، مباحثات وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي اجناسيو لاروسا، بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي في روما، الأربعاء.

وقالت “خارجية المؤقتة” في بيان، الحويج استعرض خلال اللقاء، تطورات وحقيقة الأوضاع والأزمة الليبية، موضحا أن مجلس النواب والحكومة المؤقتة يدعمان العملية العسكرية للجيش في طرابلس.

وأضاف أن “هذه العملية ستكون الأخيرة ليقرر بعدها الليبيون مصيرهم بأنفسهم نحو دولة ديمقراطية ذات سيادة بكل الألوان دون اقصاء او تهميش، دولة الحقوق والحريات العامة، وسيودع الليبيون فوضى السلاح”.

وفي ختام اللقاء سلّم معالي الوزير نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، رسالة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

يشار إلى أن الحويج يجري زيارة للعاصمة الإيطالية روما وبعض من العواصم الأوروبية الأخرى لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين لـ”إيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا”.

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