“تشكيليون” يطلقون العنان لإبداعاتهم في غدامس

تحت شعار “الفن التشكيلي.. ثقافة مبدع”، أقيم بقاعة جمعية بيوت الشباب غدامس المعرض الأول للفنون التشكيلية بمشاركة أكثر من 12 فنانا من مختلف المدن الليبية.

وقام الحبيب هيبة رفقة المهندس البخاري حودة، بقص شريط الافتتاح بحضور عدد غفير من المهتمين والمثقفين وضيوف المدينة الذين يزورونها هذه الأيام.

وفي مشهد رائع، أطلق الفنانون العنان لابداعاتهم ادهشوا الزائرين بسحر لوحاتهم الجميلة والبراقة، وشمل المعرض العديد من الفنون والابداعات التشكيلية في مجال النقش والنحت على الخشب والحجر والرسم على الزجاج والزخرفه وصور محاكاة الظل والرسم الفني في جملة من التعابير التي توحي ابداعات الفنانين وأهمية المحافظة على هذا التراث الكبير.

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