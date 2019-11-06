أداء متميز بمسابقة الإعلامي الصغير في تراغن (صور)

شهدت قاعة ليبيا بمنتزه جنات الخير العائلي في تراغن، فعاليات اليوم الختامي لمسابقة الإعلامي الصغير في نسختها الثالثة برعاية مؤسسة الواحة للتنمية والتطوير وبتنظيم راديو تراغن إف إم.

وحضر اليوم الختامي للمسابقة مؤسسات وجمعيات العمل المدني، وأعيان ومشائخ المنطقة، ومدير مكتب مفوضية المجتمع المدني، ومندوب عن المجلس الاجتماعي وأعضاء المجلس التسيري، وآمر الكتيبة 628، ورئيس مكتب الجوازات تراغن، وأسر وأولياء أمور المتسابقات.

وكانت البداية بمشاركة متسابقين ومتسابقات من مناطق بلديات تراغن ومرزق ومنطقة غدوة من بلدية سبها، انسحب خلالها المتسابقين من بلدية مرزق ومنطقة غدوة نظراً للأوضاع الأمنية لتنحصر المسابقة في المشاركات من بلدية تراغن.

وشهدت المسابقة أداء متميز ومنافسة قوية في مختلف مراحلها لتنتهي بتكريم الأشخاص والجهات التي دعمت وساهمت في تغطية ونجاح فعالياتها، وفوز الطفلة حليمة علي (12 سنة) من فنقل، وهي أصغر المتسابقات، بكأس الإعلامي الصغير لهذا العام.

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