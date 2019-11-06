المسماري يعلن تفاصيل العمليات العسكرية في طرابلس

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن عمليات الجيش في طرابلس تسير وفق جدول محدد وبحسب قواعد الاشتباك المعتمدة من القائد العام خليفة حفتر بما يضمن سلامة المدنيين.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن معارك القوات المسلحة في كافة المحاور أدت لتدمير قوات الوفاق على مستوى الأفراد والمعدات مؤكدا أن الجيش يحقق نجاحات كبيرة على طريق حسم المعركة.

وشدد المسماري على أن مسرح العمليات من سرت حتى زوارة والحدود مع تونس تحت سيطرة القوات المسلحة بالكامل موضحا أن أي تهديد أمني سيواجه بنيران القوات المسلحة بشكل مباشر خاصة وأن الطريق الرئيسي من سرت إلى مصراتة تحت سيطرة القوات المسلحة بالكامل.

وأشار المسماري إلى أن قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي انسحبت غرب العزيزية فيما تقوم القوات البرية بتمشيط المنطقة بالمدفعية وتنفذ عمليات نوعية ما دفع بقوات الجويلي لفقد توازنها ومحاولة تجنيد بعض العناصر الجديدة والمرتزقة لتعويض خسائره التي مني بها في مختلف محاور القتال وخاصة في العزيزية واسبيعة والمطار.

وأوضح المسماري أن سلاح الجو خاض معارك ناجحة في تاجوراء وصلاح الدين والخلاطات وتمكن من القضاء على رؤوس المليشيات خارج العاصمة طرابلس.

وبين المسماري أن القوات المسلحة شنت غارة جوية أسفرت عن مقتل 9 من عناصر التشكيلات المسلحة في منطقة غريان.

وتحدث المسماري عن الأوضاع في ليبيا مؤكدا أن الأزمة التي تعانيها البلاد هي أزمة أمنية في المقام الأول موضحا أن القوات المسلحة تسعى لفرض القانون لتمكين الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية.

وتوعد المسماري بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين وفق قواعد العدالة والقانون.

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