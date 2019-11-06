المسماري: سيطرة للقوات الجوية.. ومصراتة تحت المجهر

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية للجيش تسيطر وبشكل كامل على المنطقة الممتدة من سرت حتى راس اجدير عند الحدود الليبية التونسية.

وأضاف اللواء المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء من بنغازي، أن أي تهديد أمني في هذه المنطقة سيواجه بالرد الفوري، كما أن مدينة مصراتة تحت عمليات الاستطلاع المستمرة.

وأوضح المسماري أن سلاح الجو نفذ ضربة على منطقة ابو معاذ بمدينة غريان استهدفت تمركزا مسلحا تتواجد به دبابتان وعربات عسكرية من نوع جراد، أصيب فيها تسعة مسلحين، كما تم شن ضربات جوية أخرى في راس اللفع الكسارات ومواقع غرب العزيزية.

وأكد المسماري انسحاب عدد كبير من “مسلحي الوفاق والمجموعات الإرهابية” من عدة مناطق في محيط طرابلس، من العزيزية إلى غرب مدينة الزاوية، تحت وقع ضربات قوات الجيش الوطني.

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