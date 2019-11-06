مهمة مراقبة جديدة لـ (أفريكوم) فوق ليبيا

أخبار ليبيا24

ذكر موقع الرادار الإيطالي المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط إن طائرة أمريكية تابعة القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أجرت صباح اليوم الأربعاء مهمة مراقبة فوق غرب ليبيا.

وأوضح الموقع، أن طائرة مُسيرة من طراز (آر كيو-4أيه جلوبال هوك) انطلقت صباح اليوم الأربعاء من القاعدة البحرية الجوية في سيغونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية وأجرت عملية مراقبة في غرب ليبيا وتحديدًا فوق المنطقة الواقعة بين طرابلس ومصراتة.

هذه المهمة الجديدة لـ (أفريكوم) جاءت لتؤكد من جديد استمرار الولايات المتحدة لمراقبة تحرك التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق لها أن أجرت عمليات استطلاع جوي فوق ليبيا، تبعتها غارات جوية كان آخرها أربع غارات متتالية في الجنوب الغربي لليبيا، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل نحو 45 عنصرًا إرهابيًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) العقيد كريس كارنس قد أكد يوم السبت 27 أكتوبر الماضي أن الغارات الجوية الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي قضت على 25 بالمئة من الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الموجودين في ليبيا.

وكرر المتحدث، حينها تأكيد (أفريكوم9 أنها ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً. وقال كارنس، “منذ إعادة تموضع القوات الأمريكية في أبريل الماضي واصلنا في المراقبة والرصد للوضع في ليبيا”.

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