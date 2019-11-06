اخبار ليبيا الان

اليوم إعادة افتتاح معبر رأس جدير

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت اللجنة الامنية المشكلة من قبل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الأربعاء ، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رأس جدير الخميس، بعد ما تم مناقشة أهم المعوقات التي تم بسببها قفل المعبر منذ ثلاثة أسابيع مع الجانب التونسي الذي أبدى استعداده للتعاون لدخول المسافرين من ليبيا دون أي تأخير وتسهيل دخول المرضى من ممر خاص على أن يتعامل المسافرين من الجانب التونسي بنفس المعاملة وتسهيل دخولهم وهذا لايشمل المهربين من الجانبين

هذا وبدأت اللجان العاملة بمعبر رأس إجدير الاستعداد لبداية عودة حركة المسافرين من صباح اليوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك