«اقتصاد الموقتة» تشارك في «مؤتمر المشاركة بالمشاريع مع دولة الهند» في القاهرة

شارك وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، أمس الأربعاء، في افتتاح «مؤتمر المشاركة بالمشاريع مع دولة الهند»، والذي ينظمه اتحاد الصناعات الهندي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بيان للوزارة شارك في المؤتمر كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال من الهند ودول شمال أفريقيا ولبنان والعراق والسودان وجنوب السودان ومصر وليبيا، بهدف خلق حوار بناء والعمل على تنمية العلاقات المشتركة بين الهند ودول شمال أفريقيا وشرق آسيا.

وألقى عصر كلمة في المؤتمر، حث فيها على تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، ودعا الهند إلى المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار ليبيا، عبر شركاتها صاحبة الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

وانطلقت الأربعاء، بالقاهرة أعمال المنتدى الإقليمي الأول للهند ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا الذي ينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند وبنك الصادرات والواردات الهندي.

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