داخلية الوفاق: حركة المسافرين بمعبر وازن تسير بشكل طبيعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حركة السير بمنفذ وزان الحدودي بين ليبيا وتونس تسير بشكل طبيعي أمام المسافرين.

من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية المشكلة من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رأس جدير الخميس، بعد ما تم مناقشة أهم المعوقات التي بسبب بها إغلاق المعبر منذ ثلاثة أسابيع مع الجانب التونسي الذي أبدى استعداده للتعاون لدخول المسافرين من ليبيا دون أي تأخير وتسهيل دخول المرضى من ممر خاص على أن يتعامل المسافرين من الجانب التونسي بنفس المعاملة وتسهيل دخولهم مع التأكيد على أن هذا لا يشمل المهربين من الجانبين.

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