المسماري: لدينا مؤشرات بقرب حسم المعركة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن لدى القيادة العامة للجيش مؤشرات بقرب حسم المعركة في طرابلس، مشيرًا إلى انسحاب قوات الوفاق أمام ضربات الجيش في عدة محاور من طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، “لدينا مؤشرات بقرب حسم المعركة في طرابلس، وهي نفس المؤشرات التي كانت لدى القوات المسلحة إبّان الحرب في بنينا ببنغازي”.

وأكد المسماري، أن القوات الجوية للجيش تسيطر وبشكل كامل على المنطقة الممتدة من سرت حتى راس اجدير عند الحدود الليبية التونسية. وأضاف، أن أي تهديد أمني في هذه المنطقة سيواجه بالرد الفوري، كما أن مدينة مصراتة تحت عمليات الاستطلاع المستمرة.

وأفاد المسماري بتوجيه سلاح الجو ضربة جوية على منطقة أبو معاذ بمدينة غريان استهدفت تمركزًا مسلحا تتواجد به دبابتان وعربات عسكرية من نوع جراد.

وقال، إن الغارة أسفرت عن إصابة تسعة من المسلحين وقد جرى نقلهم إلى مستشفى غريان. وأكد المسماري أن عددًا كبيرًا من مسلحي الوفاق قد انسحبوا جراء الضربات القوية للجيش الوطني.

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