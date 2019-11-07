الغرياني: الفوركس سحت..ولابد للوفاق من اتخاذ خطوات مؤلمة ضد حفتر

ترحم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، على قتلى قوات حكومة الوفاق في حربها الدائرة ضد الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس ، قائلا: “أسأل الله أن يتقبل جميع قتلانا في الشهداء”

ومن مقر إقامته بتركيا، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “التناصح” المملوكة لنجله سهيل، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” الأربعاء، أعلن المفتي المعزول الصادق الغرياني تأييده لمطالبة أعضاء مجلس النواب الموازي بطرابلس، حول قطع العلاقات مع دولة الإمارات.

وتابع المفتي المعزول: “أضم صوتي لرئيس وبعض أعضاء مجلس الدولة وبعض أعضاء البرلمان الذين طالبوا بمقاضاة دولة الإمارات، وطالبوا حكومة الوفاق بقطع العلاقات معها ومن طالب بعقد جلسة مُساءلة للحكومة عن موقفها من الحرب الدائرة”، متابعا: “لأن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تؤلم العدو -في إشارة للجيش الليبي- ومن ويقف وراءه، لا مجرد إصدار البيانات”

وفي شأن آخر، قال الصادق الغرياني، “إن الفوركس قسم من أقسام سوق المال الدولية وهو عبارة عن بيع عملات، أي “صرافة” وله حكم الصرافة في الدينار والدرهم، والصرافة أضيق أبواب الربا”

وأردف المفتي المعزول: “التعامل في الفوركس وبيع العملات منتشر على نطاق واسع يصل حجم المعاملات فيه إلى خمسة ترليون دولار في اليوم الواحد، وهي معاملات ربوية محرمة لا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، مضيفا أنه نشاط ليس من ورائه طائل ولا نمو اقتصادي يرجع للآخرين، وإنما هو جري وراء ربح سريع باكتساب أموال هي حرام وسُحت، وفق قوله.

واستطرد: “أقول لمن يتعامل في الفوركس، احذروها فإنها سحت، وستأتي على جميع أموالكم، وهي حرب لله ورسوله، وليس هناك فوركس إسلامي كما يقولون”

وأكمل: “الصرافة الإسلامية لا وجود لها في البورصة العالمية؛ وتعاملات السوق قائمة على مجموعة من المحرمات الشرعية، كبيع الديون، والربا، والغرر، وبيع ما ليس في ملك بائعه، والسلف بفائدة، وغير ذلك”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا