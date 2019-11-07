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الغرياني: الفوركس سحت..ولابد للوفاق من اتخاذ خطوات مؤلمة ضد حفتر

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ترحم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، على قتلى قوات حكومة الوفاق في حربها الدائرة ضد الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس ، قائلا: “أسأل الله أن يتقبل جميع قتلانا في الشهداء”

ومن مقر إقامته بتركيا، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “التناصح” المملوكة لنجله سهيل، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” الأربعاء، أعلن المفتي المعزول الصادق الغرياني تأييده لمطالبة أعضاء مجلس النواب الموازي بطرابلس، حول قطع العلاقات مع دولة الإمارات.

وتابع المفتي المعزول: “أضم صوتي لرئيس وبعض أعضاء مجلس الدولة وبعض أعضاء البرلمان الذين طالبوا بمقاضاة دولة الإمارات، وطالبوا حكومة الوفاق بقطع العلاقات معها ومن طالب بعقد جلسة مُساءلة للحكومة عن موقفها من الحرب الدائرة”، متابعا: “لأن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تؤلم العدو -في إشارة للجيش الليبي- ومن ويقف وراءه، لا مجرد إصدار البيانات”

وفي شأن آخر، قال الصادق الغرياني، “إن الفوركس قسم من أقسام سوق المال الدولية وهو عبارة عن بيع عملات، أي “صرافة” وله حكم الصرافة في الدينار والدرهم، والصرافة أضيق أبواب الربا”

وأردف المفتي المعزول: “التعامل في الفوركس وبيع العملات منتشر على نطاق واسع يصل حجم المعاملات فيه إلى خمسة ترليون دولار في اليوم الواحد، وهي معاملات ربوية محرمة لا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، مضيفا أنه نشاط ليس من ورائه طائل ولا نمو اقتصادي يرجع للآخرين، وإنما هو جري وراء ربح سريع باكتساب أموال هي حرام وسُحت، وفق قوله.

واستطرد: “أقول لمن يتعامل في الفوركس، احذروها فإنها سحت، وستأتي على جميع أموالكم، وهي حرب لله ورسوله، وليس هناك فوركس إسلامي كما يقولون”

وأكمل:  “الصرافة الإسلامية لا وجود لها في البورصة العالمية؛ وتعاملات السوق قائمة على مجموعة من المحرمات الشرعية، كبيع الديون، والربا، والغرر، وبيع ما ليس في ملك بائعه، والسلف بفائدة، وغير ذلك”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • نصيحة الى اتباع الغريانى ان يتوبوا الى الله ويعودوا لعبادته بدلا من عبادة عذا الشيطان فلن يغنى عنكم من الله شيئا قال تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167)

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  • فوركس امك سحت طيب والاموال التى تحصل عليها من قطر لتعمل مفتت للديار الليبية لصالح اسرائيل حلال احترم عقول الناس ياشيطان فالسحت ارحم بكثير من جرائمك التى تؤهلك للمشاركة بجسدك فى اشعال جهنم وتسعيرها لاول مرة لاستقبال استاذك ابليس ومن اضلهم فى الدنيا وبالطبع سيشترك معك من انفقك عليك من قطر موزه وبغلها حمد وانها تميم ومعك مليشياتك التى توزع الميداليات النارية عليها للمشاركة معك فى اشعال جهنم كما فى الحديث الشريف لرسولنا الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.
    بينما امرأة بغية دخلت الجنة لانها سقت كلب يابن الكلب
    فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا يا رسول الله: وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي حديث آخر في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به.

    والظاهر من هذه الأحاديث أن الله تعالى غفر لهما بهذا الفعل الذي ينم عن الشفقة والرحمة التي هي سبب من أسباب رحمة الله تعالى لمن تخلق بها.

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  • وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176)

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