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فيديو | المشري يتعرض للضرب والشتم والطرد خلال زيارته لمحور وادي الربيع

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري زيارة رئيس المجلس خالد المشري لعدد من محاور مسلحي الوفاق جنوب العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من ” قوة مكافحة الإرهاب ” التابعة للرئاسي تعليقاً على خبر الزيارة الذي نشرته المرصد في وقت سابق من مساء الأربعاء ، أن قوتهم المتمركزة في محور وادي الربيع طردت ومنعته من الوقوف على محورهم .

وأضاف المصدر مع مصدر آخر مقرب من عبدالرحمن السويحلي ان المشري حاول زيارة إحدى النقاط الخلفية للمحور المشار له لكن المقاتلين قاموا بالاحتجاج على زيارة المشري ردا على مبادرته الأخيرة التي طرحها الأسبوع الماضي .

كما عبر هؤلاء المقاتلين عن رفضهم لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين فرض وصايتها على عملية بركان الغضب لكن المشري وبعد مغادرته تمكن من زيارة محاور أخرى ولقي فيها كل الترحيب .

وفي وقت مبكر من صباح الخميس أعلن محمد فريوان آمر كتيبة ” الشهيد نوري فريوان ” التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالرئاسي والمجلس العسكري مصراتة عن تعرض ” شخص من الإخوان يعرفه الجميع  ”  للضرب والشتم والطرد على يد ” قوة مكافحة الإرهاب ” في إشارة منه للمشري وزيارته أمس الأربعاء لمحور وادي الربيع متهماً إياه ولهذا السبب بالوقوف وراء إشاعة أن من تعرض للضرب هو عبدالرحمن السويحلي .

يشار إلى أن المكتب الإعلامي التابع لإستشاري كان قد أعلن في وقت سابق  عن زيارة قام بها المشري للمحاور ولكنه لم ينشر أي صور أو مقاطع للزيارة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المشرى عرف حجمه الطبيعى انه مكروه هو والاخوان فى كل مكان حتى من بركان الكذب وواجب على الجيش ان يكرموه بعد التحرير فى زفة شعبية تليق به فى سجن ابوسليم مع اخوانه الارهابيين

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  • بركان الكذب من مليشيات متناحرة يكرهون بعضعهم بغضهم بينهم شديد ورفضوا استقبال الشيطان المشرى لانهم يعرفون انه اكبر كذاب ينكر انه اخوانى مع ان كل صفات الخوان واضحة فيه قال تعالى : لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16)

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