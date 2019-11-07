فيديو | المشري يتعرض للضرب والشتم والطرد خلال زيارته لمحور وادي الربيع

ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري زيارة رئيس المجلس خالد المشري لعدد من محاور مسلحي الوفاق جنوب العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من ” قوة مكافحة الإرهاب ” التابعة للرئاسي تعليقاً على خبر الزيارة الذي نشرته المرصد في وقت سابق من مساء الأربعاء ، أن قوتهم المتمركزة في محور وادي الربيع طردت ومنعته من الوقوف على محورهم .

وأضاف المصدر مع مصدر آخر مقرب من عبدالرحمن السويحلي ان المشري حاول زيارة إحدى النقاط الخلفية للمحور المشار له لكن المقاتلين قاموا بالاحتجاج على زيارة المشري ردا على مبادرته الأخيرة التي طرحها الأسبوع الماضي .

كما عبر هؤلاء المقاتلين عن رفضهم لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين فرض وصايتها على عملية بركان الغضب لكن المشري وبعد مغادرته تمكن من زيارة محاور أخرى ولقي فيها كل الترحيب .

وفي وقت مبكر من صباح الخميس أعلن محمد فريوان آمر كتيبة ” الشهيد نوري فريوان ” التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بالرئاسي والمجلس العسكري مصراتة عن تعرض ” شخص من الإخوان يعرفه الجميع ” للضرب والشتم والطرد على يد ” قوة مكافحة الإرهاب ” في إشارة منه للمشري وزيارته أمس الأربعاء لمحور وادي الربيع متهماً إياه ولهذا السبب بالوقوف وراء إشاعة أن من تعرض للضرب هو عبدالرحمن السويحلي .

يشار إلى أن المكتب الإعلامي التابع لإستشاري كان قد أعلن في وقت سابق عن زيارة قام بها المشري للمحاور ولكنه لم ينشر أي صور أو مقاطع للزيارة .

المرصد – متابعات

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