الوطني للامتحانات يعلن عن لقاء مباشر للإجابة حول أسئلة التنسيب للكليات

أعلن المركز الوطني للامتحانات، أنه سيعقد اليوم الخميس، لقاءا إعلاميا على الهواء منقول مباشرة على صفحة الوزارة بالفيسبوك، حول تنسيب الطلبة الطالبات الناجحين بالدور الأول بالشهادة الثانوية للعادم الدراسي 2018-2019، الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح المركز، الإيضاح سيكون حول أسئلة التنسيب للكليات، والتي أشار لها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، على النحو التالي، مؤكدا أنه سيجيب عنها بوضوح تام:

وأضاف المركز، أنه سينشر عبر صفحة وزارة التعليم في حكومة الوفاق، ملفا عن كل كلية جامعية أو تقنية أو معهد عالي، وعدد الطلبة المتقدمين، والطلبة المقبولين، وأعلى تقدير تم قبوله، وأقل تقدير تم قبوله، والنسب المغطاة من القدرة الاستيعابية، وكيفية استفادة الطلاب والمسجل من المعلومات الواردة بالملف.

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