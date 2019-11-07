الجنائية الدولية: لدينا معلومات عن مكان سيف الإسلام القذافي

كشفت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، إنها تملك معلومات عم المكان الذي يتواجد فيه سيف الإسلام القذافي.

وأوضحت بن سودة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن لدى مكتبها “معلومات ذات مصداقية حول المكان الذي يوجد فيه حاليا” ثلاثة مشتبه بهم صدرت بحقهم منذ فترة طويلة، أحدهم نجل القذافي سيف الإسلام.

واعتقدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، إن نجل معمر القذافي، موجود حاليا في مدينة الزنتان.

وأضافت بن سودة، إن الآخرين المشتبه بهم، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي خالد المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011، ومحمود الورفلي، أحد ضباط الجيش الوطني.

وختمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، بتأكيدها أن المحكمة “تعمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة”.

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