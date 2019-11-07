الاتفاق على برنامج تدريبي للمستهدفين بالعمل في ديوان المحاسبة‎

وقع ديوان المحاسبة الليبي، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد الوطني للإدارة على اتفاق في تعاون وشراكة في مجال التدريب لتأهيل من العناصر الوطنية المستهدفة بالعمل لدى ديوان المحاسبة.

وجرى توقيع الاتفاق، أمس الأربعاء، بمقر وزارة العدل بطرابلس، بهدف تقريب الفجوة بين ما يقدمه نظام التعليم وما يتلاءم ومتطلبات العمل بديوان المحاسبة.

ونص الاتفاق على أن يتولى المعهد العالي للقضاء توفير المناهج والكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة تدريس ومستشارين لإدارة واعتماد المسار التدريبي والمنهجي والفني، ويتولى المعهد الوطني للإدارة بما يمتلكه من إمكانيات وتجهيزات توفير هذه الإمكانيات خدمة لهذه البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها من قاعات تدريبية ومعامل ومستلزمات التدريب ومتابعة لسير العملية التدريبية.

واتفقت الأطراف على تنفيذ برنامج تدريبي بواقع 1104 ساعات تدريبية يستهدف (65) متدرباً من أوائل خريجي كليات القانون بالجامعات الحكومية الليبية يُمنح فيه المتدرب دبلوما مهنيا متخصصا في مجال الشؤون القانونية ومعتمدا من المعهد العالي للقضاء وديوان المحاسبة.

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