إدارة الخدمات الصحية بنغازي تُكرّم الإذاعية عزيزة عبد المحسن

أقامت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، حفل تكريم للإذاعية القديرة الأستاذة عزيزة عبد المحسن، تقديرا لجهودها وتعاونها مع الإدارة، بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، والمدير المساعد ،ومدير مكتب التخطيط، ومدير وأعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة.

أشاد الحاضرون خلال الحفل، الذي أقيم يوم أمس الأربعاء، بجهود الإذاعية عزيزة عبد المحسن، وتعاونها مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، عبر البرامج والمداخلات الإذاعية الصحية والإخبارية، إضافة إلى تعاونها في التعليق على الشريط الوثائقي لإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

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