مكتب الإصحاح البيئي زليتن يطالب بفتح المسالخ داخل البلدية

طالب مدير مكتب شؤون الإصحاح البيئي في مدينة زليتن، المهندس محمد فرج أبوقميزة، ضرورة التعاون من أجل استثمار المسالخ بداخل البلدية وذلك بالتعاقد مع مستثمر وتشجيع القطاع الخاص، عبر رسالة موجه للمجلس البلدي بالمدينة.

وأوضح أبوقميزة في تصريحه لمكتب الإعلام ببلدية زليتن، أن التعاون يسهل للمكتب العمل والضبط مع الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار ظاهرة الأمراض التى تنتقل من الحيوان الى الإنسان.

ونوّهت البلدية إلى قرار من وزير الحكم المحلى الرقم”212 ” لسنة 2018، بموجب القانون رقم ” 59 ” لسنة 2012 م بخصوص مراقبة المسالخ داخل نطاق البلدية ومتابعة تدوال اللحوم داخل محلات بيع اللحوم.

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