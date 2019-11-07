بلدية وادي البوانيس تشهد حملة نظافة واسعة

أطلق مكتب النظافة والخدمات العامة، فرع البوانيس، حملة نظافة واسعة للمدخل الرئيسي لمنطقة سمنو، بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوع.

وتشمل حملة النظافة، تنظيف القمامة والأتربة المتراكمة على الارصفة وجانبي الطرقات، إضافة إلى تشجير وزراعة أشجار الزينة وطلاء للأرصفة وتعشيب المسطحات الترابية وتركيب صناديق المخصصة للقمامة على جانبي الطريق.

وأوضح مكتب النظافة والخدمات العامة البوانيس، مفتاح محمد الكيلاني، أن البلدية ستشهد حملات مماثلة لمداخل ومخارج منطقتي الزيغن وتمنهنت خلال الأيام القادمة،.

وأكد الكيلاني، على أهمية تعاون المواطنين مع مكتب النظافة ليقوم بمهامه على أكمل وجه، وإظهار المنطقة بالمظهر اللائق.

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