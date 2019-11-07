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على بعد أمتار من الأرض…طائرة "ل-39" تحلق على علو منخفض للغاية (فيديو)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

تتم مناقشة فيديو للطائرة القتالية للتدريب “إل-39” (ألباتروس) على الإنترنت. تم تصوير الفيديو في مكان ما في الصحراء. تحلق فوق مجموعة من عدة أشخاص على ارتفاع بضعة أمتار فقط وبسرعة عالية هذه الطائرة النفاثة الصغيرة بصوت هدير.

أولا، اعتقدوا أن هذا يحدث في “نقطة ساخنة”، والأشخاص الذين حلقت فوقهم كان معهم محطة إذاعية وكانوا ببذة عسكرية ويوجد بجانبهم مركبة الجيش همفي.

ومع ذلك، يُظهر التفحص الدقيق للفيديو أن الطائرة لم يتم تكييفها لاستخدام أي أسلحة ولديها علامات تعريف وتمويه مميز للقوات الجوية التشيكية. من الممكن أن تكون هذه “ألباتروس” أمريكيية وتابعة للقطاع الخاص، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

هناك توقعات بأن الآلة المجنحة تشارك في فيلم ما – يوجد أمام في الجزء الأمامي في الأسفل حاوية يمكنها حمل كاميرا فيديو.

كانت L-39 المصممة والمصنعة في تشيكوسلوفاكيا، الطائرة التدريبية القتالية الرئيسية في القوات الجوية السوفيتية، وكذلك في معظم بلدان حلف وارسو ودول الكتلة الشرقية. لا تزال في الخدمة في عشرات البلدان. على سبيل المثال، تستخدم كطائرة هجوم خفيفة في سوريا وليبيا.

حصل على عدد كبير من هذه الطائرات أصحاب القطاع الخاص. يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، حتى فرق جوية تستخدمها.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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