آخر تطورات مشاريع رصف الطرق ببلدية أجدابيا‎

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية أجدابيا – سعد المغربي – في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن الشركة المنفذة لمشروع رصف شارع الاستخبارات بشعبية أطلس والمتفرع من طريق بنغازي، باشرت في البدء بالمراحل الأخيرة من المشروع، وذلك من خلال القيام بطرح مادة (الباس كورس) استعدادا لعملية الرصف بعد الانتهاء من عملية انشاء غرف تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة والاكتاف وتركيب البلدورة الخاصة بالطريق.

وفي ذات السياق أضاف – المغربي – أن الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي باشرت أيضاً في عملية معالجة انهيار الأسفلت بشارع طرابلس الداخلي أمام كلية العلوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ردم خط الصرف الصحي المنهار والذي تم استبداله، لتباشر بعدها في أعمال الدمك والمعالجة حسب المواصفات المطلوب تحت إشراف مباشر من مكتب مشروعات البلدية وشركة المياه والصرف الصحي.

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