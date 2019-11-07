ريابكوف: الأنباء عن وجود مرتزقة روس في ليبيا مزاعم لا صحة لها

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنباء الصحافة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، بأنها مزاعم لا صحة لها.

وقال ريابكوف للصحافيين الروس خلال زيارة عمل يقوم بها إلى إسرائيل: “أرفض بشكل قاطع مثل هذه المزاعم. نحن نعمل من أجل تحقيق تسوية في ليبيا، ونحن ندعم الجهود، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، ونحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون على الوضع بطريقة أو بأخرى. ونحن لا نعتقد أن هناك أسباب لهذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية كل أنواع الخرافات والشائعات الخاطئة والتلفيقات الموجهة إلينا”.

وأشار ريابكوف إلى أن هذه التلفيقات لها تأثير سلبي على الحالة المزاجية داخل الولايات المتحدة، مما يؤثر على العلاقات الثنائية.

وأضاف ريابكوف: “لقد اعتدنا على ذلك بالفعل، لكننا نأخذ الأمر بهدوء، على الرغم من أنني يجب أن أعترف أن مزاج الجمهور الداخلي الأمريكي يتأثر سلبيا من هذا النوع من المزاعم، وللأسف، لا يسهم الجو العام في الولايات المتحدة في تطبيع علاقاتنا، وهو ما نسعى إليه جاهدين”.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حوالي 200 “مرتزقة روس” وصلوا إلى ليبيا.