 استعدادا للذروة الشتوية : العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من صيانة منظومة الغاز المغذية لمحطة الرويس .

أكدت الشركة العامة لللكهرباء، الأربعاء، الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة لمنظومة الغاز المغذية لمحطة توليد الجبل الغربي (الرويس)، منوهة إلى أن العمل جار لإعادة ضخ الغاز للمحطة وتشغيل وحدات الإنتاج بها وعودة المحطة لوضعها الطبيعي.

كانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الثلاثاء، إيقاف تزويدات الغاز لمحطة توليد الجبل الغربي، وتوقفها عن العمل 48 ساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من الليلة الماضية، بالاتفاق مع شركة مليتة لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمنظومة الغاز المغذية للمحطة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الاعلامي أن هذا الإجراء يأتي استعدادا للذروة الشتوية، مشيرة إلى أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى”.

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