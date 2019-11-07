 ليبيا تتحفظ على ” الاستراتيجية الافريقية للمساواة بين الجنسين ” .

شاركت وزير الدولة المفوض لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق الوطني ” أسماء الأسطى” في الاجتماع الوزاري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي انعقد برعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN في مقر ّ الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 28/10 – 1/11/2019م . حيث ترأست الوفد الليبي المشارك، بعضوية السفير ” جمعة إبراهيم عامر”، مندوب ليبيا الدائم لدى مفوضية الاتحاد وعضوية “ابتسام عبد المولى”، بصفة خبير من وزارة الخارجية .

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتلبية طموحات وتطلعات شعوب القارة الأفريقية، حيث شارك أعضاء الوفد الليبي مشاركة فاعلة ومؤثرة، بالتحفظ ووجوب التعديل حول بعض النقاط والفقرات في مسودة “استراتيجية الاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفريقيا”، المزمع إطلاقها؛ لتعارضها مع تشريعات الدولة الليبية وتشريعات دولنا الإسلامية في الاتحاد الأفريقي.

حيث انتهت الاجتماعات بتعذر إطلاق الإستراتيجية في الوقت الراهن، وعدم الاتفاق على الصياغة النهائية للمسودة لاختلاف الآراء حولها، وتأجلت مناقشتها إلى شهر فبراير المقبل.

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