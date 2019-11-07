المحجوب: الفترة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة في العاصمة طرابلس

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الفترة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة في العاصمة طرابلس، وإن المليشيات لا يمكنها الصمود أكثر من ذلك.

وأضاف المحجوب في تصريحاته لسبوتنيك أمس، أن أصوات الرصاص تسمع داخل العاصمة، فيما تستعد الوحدات العسكرية الموجودة داخل طرابلس للانقضاض على ما تبقى من مجموعات إرهابية حسب قوله.

وحول مؤتمر برلين، قال المحجوب إن أي اتفاق لا يتضمن القضاء على المليشيات لن يكون مجديا ولن يكون بالإمكان تطبيقه، خاصة أنه لا يمكن تشكيل حكومة أو بناء دولة في ظل وجود هذه المليشيات.

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