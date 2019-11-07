آبار نفط وغاز بالجملة تدخل خطوط الإنتاج

تقرير 218

محاولات حثيثة تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من قدرتها الإنتاجية عبر الشركات الوطنية المشغلة للحقول والموانئ النفطية وبمشاركة الشركات الأجنبية بمختلف تخصصاتها في محاولة منها لتعزيز قطاع النفط والغاز على أن تبلغ قدرتها الإنتاجية مع حلول عام 2023 أكثر من مليوني برميل يوميا.

حالة التفاؤل التي يعيشها القطاع انعكست بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الأربعاء أن إنتاج حقل السرير النفطي ارتفع حوالي 400 برميل يوميا بعد إتمام عملية صيانة البئر (ج واحد – 158) ودخولها إلى الإنتاج.

وسبق ذلك بساعات إعلان شركة مليتة للنفط والغاز عن تدشين بئر إنتاج غاز “اي 57” في حقل الوفاء بقدرة 15 مليون قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن تضاف بئر أخرى خلال ديسمبر المقبل.

وفي مطلع الأسبوع الحالي أفاد مصدر خاص لـ218 بأن الفرق الفنية في شركة مليتة نجحت في رفع الإنتاج في حقل أبو الطفل بنسبة 15%.

وقد أكد مهندس يعمل في حقل أبو الطفل لـ 218 في سبتمبر الماضي إعادة تشغيل البئر رقم 1 بالحقل المتوقف منذ سنوات، وقال المهندس الذي فضّل عدم ذكر اسمه في حينها أن البئر رقم 1 دخلت على خط الإنتاج بقدرة 2800 برميل يوميا، و15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الإنتاج الإجمالي لحقل أبو الطفل 70 ألف برميل يوميا.

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