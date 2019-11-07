الحويج: أزمة ليبيا أمنية وو21 مليون قطعة سلاح تَشهَد

شدد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، أن أزمة ليبيا الحقيقية هي أمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية أو سياسية، مُذكّراً في هذا الصدد بانتشار ما يزيد عن 21 مليون قطعة سلاح بين يدي مُسلحين وإرهابيين جزء منهم جاء من خارج البلاد.

وأشار الحويج إلى حتمية معركة طرابلس، التي أكد أنها الحرب الأخيرة ضد الإرهاب والفوضى في ليبيا، بسبب سيطرة أكبر المجموعات المسلحة والإرهابيين عليها، لافتاً إلى أن القضاء عليهم يُعتبر انتصاراً كبيراً للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب.

وأضاف الوزير: “نريد حكومة مستقرة وقوية بمشاركة الجميع يحكمها القانون الذي يحترم حقوق الإنسان ويحمي الشعب الليبي ليعيش بسلام”، مُضيفاً أنه وبعد استقرار الوضع الأمني وبسط الجيش لسيطرته على البلاد سيتم إجراء انتخابات حرة على قاعدة أمنية صلبة تضمن نزاهة وسلاسة هذه الانتخابات.

وأكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الهدف من عمليات الجيش الوطني ليس فرض حكومة من الأعلى، وإنما توفير المناخ السليم للوصول إلى اتفاق بين الليبيين حول من يستلم زمام الأمور في البلاد والبدء بالحوار والعمل لإحلال السلام.

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