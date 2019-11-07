الحويج يلتقي في روما نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي اجناسيو لاروسا أمس، في مقر مجلس الشيوخ بروما، حيث استعرض الطرفان تطورات وحقيقة الأوضاع والأزمة الليبية، وقدم الحويج شرحا وافيا عن شرعية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتحرير طرابلس.

هذا وقال الحويج،في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إن الحرب التي تقوم بها القوات المسلحة واجبة لتحرير العاصمة طرابلس، مشددا على أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل أمنية ، كما اشار إلى أنه وبعد حل الوضع الأمني سيتم إجراء انتخابات حرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا