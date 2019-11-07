الحويج : أكثر من 21 مليون قطعة سلاح بأيدي الميليشيات والإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن الحرب التي تقوم بها قوات الجيش، واجبة لتحرير العاصمة طرابلس، وأن الهدف منها القضاء على وجود الميليشيات، في البلاد، متمنيًا أن تكون الحرب الأخيرة في ليبيا.

وذكر الحويج في لقاء مع الصحفيين في العاصمة الإيطالية، روما، بعد محادثات مع بعض البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية الإيطالية، أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل أمنية، وترتبط بحقيقة أن هناك أكثر من 21 مليون قطعة سلاح بأيدي الميليشيات والإرهابيين الذين جاءوا من سوريا وقطر بدعم من تركيا، حسبما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية.

وتابع: البلاد تحترق، لكننا لا نريد إلقاء الزيت على النار، موضحًا أنه للسير نحو ليبيا ديمقراطية جديدة، من الضروري عدم وجود كيانات صغيرة داخل البلاد، مُبينًا أنه يريد حكومة مستقرة وقوية بمشاركة الجميع، يحكمها القانون الذي يحترم حقوق الإنسان ويحمي الشعب الليبي ليعيش بسلام .

وأضاف الحويج أنه بعد حل الوضع الأمني، سيتم إجراء انتخابات حرة، مستدركًا : “الميليشيات جعلتنا نعود 100 عام إلى الوراء، وأصبح من الخطر اليوم أن يخرج طفل إلى الشارع للذهاب إلى المدرسة، ونحن في عام 2019م، لكن أسرنا تعاني من مشكلة مياه الشرب والكهرباء في بلد غني بالنفط”.

واختتم أنه حال التوصل إلى إحلال الأمن، يمكن البدء بالحوار والعمل لأجل السلام، مؤكدًا أنه لا يريد فرض حكومة من الأعلى، بل يجب أن يكون هناك اتفاقًا بين الليبيين على من يتقلد الحكم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24