اتفاق لفتح مكتب تمثيل تجاري هندي في طبرق

عقد وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر ورئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية إبراهيم الجراري اجتماعا موسعا يوم أمس الأربعاء مع رئيس غرفة التجارة الهندية بحضور وزارة التجارة الهندية.

ونوقش في الاجتماع الذي نُظم ضمن فعاليات مؤتمر “المشاركة بالمشاريع مع دولة الهند” الذي نظمته القاهرة وبدعوة من الحكومة الهندية التبادل التجاري بين البلدين ودعا عصر والجراري الشركات الهندية لزيارة ليبيا ودعم جهود الإعمار في ليبيا.

وتوصل الطرفان في ختام الاجتماع لاتفاق بين شركة الاستثمار الدولي الليبية لتوريد سلع غذائية بالتعاون مع شركات هندية رائدة، كما توصل الجراري لاتفاق مع الغرفة التجارية الهندية بفتح مكتب تمثيل تجاري ليبي هندي في مدينة طبرق لتعزيز التجارة بين البلدين.

وشارك في المؤتمر دول شمال أفريقيا ولبنان والعراق والسودان وجنوب السودان ومصر.

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