وزيرة الداخلية الإيطالية: تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا تراجعت بنسبة 97%

ليبيا -قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا قد تراجعت بنسبة 97%

الوزيرة لامورجيزي وفي جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء أوضحت أن المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجياً وأنه بالتوازي مع ذلك تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من على السواحل الليبية.

وأشارت الوزيرة الى أنه مقارنة بالبيانات الأخيرة لعام 2017 كان هناك انخفاضاً بنسبة 97.2٪ خلال عام 2019.

وأختتمت لامورجيزي حديثها بالقول:”أنه إذا قارنا هذه البيانات مع تلك المتعلقة بدفقات المهاجرين من بلدان أخرى، يظهر أن المغادرين من ليبيا شهدوا انخفاضاً يعدّ الأكثر وضوحاً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية