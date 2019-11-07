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أسعار جديدة لرغيف الخبز في بلدية الزاوية الغرب 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مراقب مكتب الاقتصاد في بلدية الزاوية الغرب المكلف صالح الزروق قرارا يقضي بتحديد سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين من المخابز المتحصلة على الدقيق بالسعر التجاري “غير المدعوم”.

ووفقا للقرار الذي اطلعت 218 على نسخة منه يحدد سعر رغيف الخبز بوزن 100 غرام بـ 200 درهم على أن يباع رغيف الخبز بوزن 250 غراما بـ 500 درهم للمستهلكين.

وشدد الزروق في قراره على أن الأسعار المذكورة تسري على المخابز المتحصلة على سعر الدقيق التجاري على أن يراجع تنفيذ القرار خلال فترة 3 أشهر وفقا للقانون على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وأن يراقب تنفيذه من قبل عناصر الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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