أسعار جديدة لرغيف الخبز في بلدية الزاوية الغرب 

أصدر مراقب مكتب الاقتصاد في بلدية الزاوية الغرب المكلف صالح الزروق قرارا يقضي بتحديد سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين من المخابز المتحصلة على الدقيق بالسعر التجاري “غير المدعوم”.

ووفقا للقرار الذي اطلعت 218 على نسخة منه يحدد سعر رغيف الخبز بوزن 100 غرام بـ 200 درهم على أن يباع رغيف الخبز بوزن 250 غراما بـ 500 درهم للمستهلكين.

وشدد الزروق في قراره على أن الأسعار المذكورة تسري على المخابز المتحصلة على سعر الدقيق التجاري على أن يراجع تنفيذ القرار خلال فترة 3 أشهر وفقا للقانون على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وأن يراقب تنفيذه من قبل عناصر الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي.

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